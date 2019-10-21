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Ракурс
Служба безопасности Украины разоблачила заказчиков рейдерского захвата земли. Фото: pravogarant.com.ua

В Киеве рейдеры захватили земельные участки на Рыбальском острове на сумму 86 млн грн (ФОТО)

21 окт 2019, 14:10
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Служба безопасности Украины установила лиц, которые стоят за рейдерским захватом земли на Рыбальском острове в Киеве.

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Злоумышленники завладели почти 2 га земельных участков стоимостью 86 млн грн. Во время умысла рейдеры работали по наработанным сценарием: использовали поддельные документы для внесения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество недостоверную информацию. Об этом 21 октября сообщил пресс-центр СБУ.

По месту жительства злоумышленников и в офисах правоохранители провели обыски, изъяли черновые записи, флеш-накопители, компьютерную технику и документы относительно возможных других фактов противоправных действий и планов последующих рейдерских атак. В спецслужбе отметили, что землю, которую захватили рейдеры на Рыбальском полуострове, уже вернули в коммунальную собственность киевской общины.

СБУ напомнила, что в августе разоблачила деятельность рейдерской преступной организации, которая на протяжении 2017−2019 годов незаконно завладела земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями различных форм собственности. Злоумышленники своими действиями повлекли убытки на общую сумму почти 1,5 млрд грн. Задержаны четыре фигуранта дела, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлены заказчики рейдерского захвата земли. Фото: СБУ

Установлены заказчики рейдерского захвата земли. Фото: СБУ

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что полтора года назад помещение Верховной Рады Украины пытались захватить рейдеры. Злоумышленники пытались «отжать» не главное здание парламента, а большое помещение по соседству с центральным офисом Министерства юстиции Украины.

Источник: Ракурс


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