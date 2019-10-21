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Служба безпеки України викрила замовників рейдерського захоплення землі. Фото: pravogarant.com.ua

У Києві рейдери захопили земельні ділянки на Рибальському острові на суму 86 млн грн (ФОТО)

21 жов 2019, 14:10
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Служба безпеки України встановила осіб, які стоять за рейдерським захопленням землі на Рибальському острові у Києві.

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Зловмисники заволоділи майже 2 га земельних ділянок вартістю 86 млн грн. Під час умислу рейдери працювали за напрацьованим сценарієм: використовували підроблені документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію. Про це 21 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

За місцем проживання зловмисників та в офісах правоохоронці провели обшуки, вилучили чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів наступних рейдерських атак. У спецслужбі відзначили, що землю, яку захопили рейдери на Рибальському півострові, вже повернули до комунальної власності київської громади.

СБУ нагадала, що у серпні викрила діяльність рейдерської злочинної організації, яка впродовж 2017−2019 років незаконно заволоділа земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями різних форм власності. Зловмисники своїми діями спричинили збитки на загальну суму майже 1,5 млрд грн. Затримано чотирьох фігурантів справи, їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Встановлені замовники рейдерского захоплення землі. Фото: СБУ

Встановлені замовники рейдерского захоплення землі. Фото: СБУ

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що півтора роки тому приміщення Верховної Ради України намагалися захопити рейдери. Зловмисники намагалися «віджати» не головну будівлю парламенту, а велике приміщення по сусідству із центральним офісом Міністерства юстиції України.

Джерело: Ракурс


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