Володимир Путін взяв участь у керівництві військовими навчаннями, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n128363-zapusk-rakety-pid-kerivnyctvom-putina-pryzviv-do-neshtatnoyi-sytuaciyi.html

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Під час фінального етапу російських військових навчань «Гром-2019», котрий відбувався під безпосереднім керівництвом президента РФ Володимира Путіна, виникла «нештатна ситуація».

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За інформацією джерел видання «Ведомости», не відбувся один із запланованих пусків ракет.

Атомний підводний човен К-44 «Рязань» мав здійснити два запуски ракет Р-29Р, однак в результаті було здійснено лише один.

В результаті човен з невідстріляною ракетою, котра не вийшла з шахтної пускової установки, повернувся в пункт постійного базування.

Співрозмовники видання вважають, що причиною інциденту могла стати відмова деяких систем підводного човна.

Водночас в Міноборони РФ запевняють журналістів, що насправді метою навчань була перевірка системи бойового управління військами, а не «здатності провести пуски максимального числа ракет».

У відомстві заявляють, що пуск ракети скасували після оцінки інформації про її технічний стан, отриманої безпосередньо перед її пуском.

Нагадаємо, під час візиту до Франції влітку цього року Путін не став використовувати для пересування територією країни французький вертоліт. Замість цього він пересувався на вертольоті, який спеціально доставили до Франції з Москви.