Погода в Киеве, фото: pixabay

https://racurs.ua/n128362-pogoda-v-kieve-babe-leto-ustanovilo-novyy-temperaturnyy-rekord.html

Ракурс

Погода в Киеве снова ознаменовалась температурным рекордом. В субботу, 19 октября, были зафиксированы необычно высокие показатели — столбик термометра поднялся до +23,3 градусов.

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По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, такой показатель на 2,1 градуса превышает предыдущий максимум температуры воздуха в этот день, который был зафиксирован метеорологами в 1957 году.

Специалисты отметили, что это уже четвертый температурный рекорд «бабьего лета» в Киеве в этом году. Они называют это аномальными показателями.

«Бабье лето» — это период теплой и сухой погоды осенью. Он связан с устойчивым антициклоном. Это явление свойственно странам с умеренным климатом. В климатическом отношении «бабье лето» наступает после похолодания.

Ранее синоптики сообщили, что 21 октября погода в Украине продолжит радовать теплом. Существенных осадков на территории государства не обещали.