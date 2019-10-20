Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n128325-pogoda-v-ukraine-21-oktyabrya-prodoljit-radovat-ukraincev-teplom-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 октября будет солнечной и теплой, существенных осадков синоптики не обещают.

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Температура воздуха ночью 5−12° тепла. Днем столбики термометров покажут 18−24° тепла. Ветер ожидается южный и юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 октября ожидается теплая и солнечная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем 20−22° с выше нуля.

Во Львове в понедельник будет сухо и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

В Одессе завтра будет солнечно и тепло. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 17−19° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки существенных осадков синоптики не обещают. Ночью температура воздуха прогреется до 6−8° тепла, а днем ожидается 19−21° выше нуля.

В Харькове в первый рабочий день недели Гидрометцентр спрогнозировал солнце и тепло. Ночью температура воздуха 5−7° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах 21 октября ожидается безоблачная погода. Температура воздуха ночью ожидалась 6−10° тепла, днем 22−24° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 21 октября ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозировали в течение суток.

Напомним, 20 октября погоду в Украине ожидалась сухая и солнечная, осадков не обещают. Днем синоптики прогнозируют 17−24° тепла, а ветер ожидается южный на западе и юго-восточный на востоке и юге страны, 3−8 м/с.