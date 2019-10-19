Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине в воскресенье, 20 октября будет сухой и солнечной, осадков не обещают.

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Ночью температура воздуха погреется до 8−13° тепла. Днем синоптики прогнозируют 17−24° тепла. Ветер ожидается южный на западе и юго-восточный на востоке и юге страны, 3−8 м/с. Об этом сообщил Украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 октября ожидается теплая и солнечная, без осадков. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем ​​20−22° выше нуля.

Во Львове в воскресенье будет сухо и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 9−11° тепла, днем ​​22−24° выше нуля по Цельсию.

В Одессе будет настоящая курортная температура. Ночью температура воздуха 9−11° тепла, днем ​​воздух прогреется до 18−20° тепла.

В Днепре ближайшие сутки жителей областного центра будет радовать хорошая погода. Ночью температура воздуха прогреется до 6−8° тепла, а днем ​​ожидается 19−21° выше нуля.

В Харькове в выходной день синоптики спрогнозировали солнце и тепло. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем ​​19−21° выше нуля.

В Карпатах 20 октября Гидрометцентр обещал тепло и солнце. Температура воздуха ночью ожидалась 9−11° тепла, днем ​​22−24° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 октября ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозируются утром и вечером.

Ранее «Ракурс» сообщал, что зима в Украине в этом году прогнозируется экстремальная, на украинцев ожидают сильнейшие за последние 30 лет снегопады и морозы. При этом зимой прогнозируют дожди и плюсовую погоду. Холода же на территории нашего государства принесут ветры из Сибири. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума.