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Заключение Сенцова: пленник Кремля рассказал, как спас дневник голодовки в российской тюрьме, фото — УП

Спрятал дневник в рукопись: Сенцов рассказал, как спас заметки о голодовке в российской тюрьме

19 окт 2019, 19:13
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Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, как ему удалось спасти дневник голодовки в российской тюрьме.

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Украинский режиссер и писатель поделился воспоминаниями о пребывании в колонии в Лабытнанги 18 октября во время выступления на самой большой книжной ярмарке в мире — Frankfurter Buchmesse. Сенцов рассказал, что не планирует писать книгу или снимать кино об опыте заключения в России, сообщает «Украинская правда».

Тюрьма — неинтересное место. Трудно человеку, который там не был, рассказать, как было на самом деле, — рассказал Олег.

В то же время он намерен опубликовать сборник рассказов о людях, с которыми он встречался в заключении, а также дневник, который Сенцов тайно вел во время голодания. Политзаключенный Кремля вел записи с третьего дня голодания.

Я был под постоянным контролем, в том числе видеокамер. У меня каждый день проводили обыски: меня и моих вещей. Поэтому этот дневник было трудно сохранить. Он был между других рукописей, поэтому во время обысков они не могли его обнаружить, — рассказал Сенцов.

Он считает, что очень рисковал, потому что писал то, что происходило в тюрьме и такие вещи «тюремщикам не понравились бы». Сенцов предположил, что если бы дневник нашли, то забрали бы и другие рукописи.

Когда на кону жизнь — все или никого — я решил, что буду писать. Потому появляются мысли и дневник помогал. Ежедневно писал то, что со мной происходит. Мне он помогал держаться, — объяснил режиссер, который в начале сентября оказался в списке лиц, которых Россия обменяла на задержанных в Украине преступников.

Сенцов надеется, что в 2020 году дневник опубликуют. Он также рассказал посетителям Франкфуртской ярмарки, что за решеткой прочитал несколько сотен книг — одну-две в неделю.

Тюремная библиотека ничем не отличается от обычной: маленькая, книги старые, и туда ходят люди в робе, — вспомнил Сенцов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что украинский режиссер обратился в Гаагский трибунал с жалобой на пытки со стороны сотрудников российской Федеральной службы безопасности.


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