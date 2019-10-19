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Ракурс
Facebook работает над защитой детей от извращенцев, фото — Ludovic Toinel/Unsplash

Facebook работает над защитой детей от извращенцев

19 окт 2019, 18:44
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Соцсеть Facebook (Фейсбук) разрабатывает инструменты борьбы со злоумышленниками в социальной сети. Компания хотела внедрить сквозное шифрование во всех службах, но правоохранительные органы посоветовали не делать этого.

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При сквозном шифровании педофилам и другим извращенцам, включая социопатов, которые побуждают детей на самоубийства, легче достигать своих целей и скрываться от преследования правоохранительными органами.

Чтобы решить проблему, Facebook разрабатывает специальные меры для защиты несовершеннолетних.

Руководитель департамента безопасности Facebook Антигона Дэвис заявила в интервью The Financial Times, что цель компании — не просто удалять вредоносный контент, а препятствовать его появлению.

Когда вы находите контент, проблема заключается в том, что вред уже нанесен. В конечном итоге, вы делаете вывод, что следует не допускать появление и передачу такого контента. Мы работаем над решением, как можно оборвать подобные связи, — рассказала Дэвис.

Пока не понятно, каким образом можно воспрепятствовать созданию и распространению вредоносного контента, направленного на детей. Одним из путей решения проблемы на начальном этапе может стать отслеживание тех учетных записей, которые делают серии запросов на чат с несовершеннолетними пользователями.

В Facebook заявляли об успехах в создании алгоритмов машинного обучения, которое отсеивает экстремистский контент, и, возможно, их можно использовать для выявления подозрительного поведения и в отношении детей.

В сентябре «Ракурс» сообщал, что соцсеть Фейсбук начала скрывать количество «лайков» для публикаций и просмотров видео. Такое нововведение заработало на территории Австралии. Владельцы учетных записей не могут видеть количество просмотров видео и реакции на публикации других людей. В соцсети объяснили, что «не хотят, чтобы пользование Facebook воспринималось как конкуренция».


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