Facebook працює над захистом дітей від збоченців, фото — Ludovic Toinel/Unsplash

https://racurs.ua/ua/n128306-facebook-pracuie-nad-zahystom-ditey-vid-zbochenciv.html

Ракурс

Компанія Facebook (Фейсбук) розробляє інструменти боротьби зі зловмисниками в соціальній мережі. Компанія хотіла впровадити наскрізне шифрування у всіх службах, але правоохоронні органи порадили не робити цього.

Loading...

При наскрізному шифруванні педофілам і іншим збоченцям, включаючи соціопатів, які підмовляють дітей на самогубства, легше досягати своїх цілей і ховатися від переслідування правоохоронними органами.

Щоб вирішити проблему, Facebook розробляє спеціальні заходи для захисту неповнолітніх.

Керівник департаменту безпеки Facebook Антігона Девіс заявила в інтерв’ю The Financial Times, що мета компанії — не просто видаляти шкідливий контент, а перешкоджати його появі.

Коли ви знаходите контент, проблема полягає в тому, що шкода вже завдано. В кінцевому підсумку, ви робите висновок, що слід не допускати появу і передачу такого контенту. Ми працюємо над вирішенням, як можна обірвати подібні зв’язку, — розповів Девіс.

Поки не зрозуміло, яким чином можна перешкодити створенню і поширенню шкідливого контенту, спрямованого на дітей. Одним зі шляхів вирішення проблеми на початковому етапі може стати відстеження тих облікових записів, які роблять серії запитів на чат з неповнолітніми користувачами.

У Facebook заявляли про успіхи в створенні алгоритмів машинного навчання, які відсівають екстремістський контент, і, можливо, їх можна використовувати для виявлення підозрілої поведінки і стосовно дітей.

У вересні «Ракурс» повідомляв, що Фейсбук почала приховувати кількість «лайків» для публікацій та переглядів відео. Таке нововведення запрацювало на території Австралії. Власники облікових записів не зможуть бачити кількість переглядів відео та реакції на публікації інших людей. У соцмережі пояснили, що «не хочуть, аби користування Facebook сприймалось за конкуренцію».