Справа Гладковського: НАБУ провела із арештованим дві слідчі дії за вісім місяців, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n128305-nabu-provelo-iz-gladkovskym-dvi-slidchi-diyi-za-visim-misyaciv-advokat.html

Ракурс

Впродовж восьми місяців 2019 року Національне антикорупційне бюро провело із Олегом Гладковським тільки дві слідчі дії.

Loading...

Про таку інтенсивність слідства розповів сьогодні адвокат колишнього першого заступника секретаря РНБО Руслан Волинець. Гладковського сьогодні арештував Вищий антикорупційний суд, обираючи йому запобіжний захід.

Адвокат заявив також, що востаннє Гладковський виїжджав за кордон на початку жовтня і був готовий передати в суд закордонні паспорти, повідомляється у трансляції із засідання ВАКС. Крім того, після звільнення з РНБО Гладковський більше десяти разів перебував за кордоном.

Волинець також зазначив, що слідство чомусь клопотало в суді про арешт його клієнта на три місяці, хоча закон дозволяє тільки на 60 діб.

Раніше Волинець заявляв, що затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО має скоріше не юридичні, а політичні підстави.

Арешт потрібний для того, щоб переакцентувати суспільство і громадськість з тих питань, які зараз нагально існують в суспільстві і його турбують. Ми розуміємо і «формулу Штайнмаєра», і реакцію суспільства на ці події, — заявив Волинець в суді журналістам.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд арештував Гладковського до 15 грудня з правом вийти під заставу в 10,6 млн грн. НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів. За даними слідства, екс-заступник секретаря РНБО використовував свої повноваження для отримання неправомірної вигоди. Учора він оголосив голодування.