Справа Гладковського: Антикорупційний суд арештував підозрюваного до 15 грудня із заставою у 10 млн грн, фото — Слово і діло

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Антикорупційний суд 19 жовтня арештував колишнього першого заступника РНБО Олега Гладковського на два місяці із правом внесення застави у 10 млн грн.

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Сьогодні у Вищому антикорупційному суді розглядалося клопотання про обрання запобіжного заходу Гладковському. Екс-посадовець перебуватиме у СІЗО до 15 грудня, якщо до цього часу за нього не внесуть заставу. Таким чином, клопотання прокурора задоволене частково.

Вчора Олега Гладковського перевезли до Національного антикорупційного бюро розслідувань для вручення йому підозри.

Сьогодні під час судового засідання стало відомо, що колишнього заступника секретаря РНБО готові взяти на поруки два депутати від фракції «Європейської солідарності».

Нагадаємо, НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів. За даними слідства, екс-заступник секретаря РНБО використовував свої повноваження для отримання неправомірної вигоди. Учора він оголосив голодування.