За Гладковського готові поручитися троє людей. Фото: zn.ua

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Олега Гладковського, колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, готові взяти на поруки два депутата від фракції «Європейської солідарності».

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За підозрюваного в розкраданні державних коштів готові поручитися депутати Максим Саврасов і Ростислав Павленко, повідомляє LB.ua.

Крім того, на поруки Гладковського готовий взяти кандидат в народні депутати і блогер Андрій Серебрянський.

Під час вчорашнього засідання Вищого антикорупційного суду суддя попередив, що в разі порушення Гладківським зобов’язань, кожен з поручителів повинен буде заплатити близько 40 тис. грн.

Крім того, адвокат показав судді закордонного паспорта Гладковського і сказав, що готовий відразу віддати їх.

Судове засідання по Гладковському продовжиться сьогодні о 12.00.

Нагадаємо, НАБУ затримало Гладковського 17 жовтня при спробі виїзду із країни. У бюро заявили, що колишній чиновник хотів покинути Україну. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та недекларування доходів. За даними слідства, екс-заступник секретаря РНБО використовував свої повноваження для отримання неправомірної вигоди.