За Гладковского готовы поручиться три человека. Фото: zn.ua

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Олега Гладковского, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, готовы взять на поруки два депутата от фракции «Европейской солидарности».

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За подозреваемого в хищении государственных средств готовы поручиться депутаты Максим Саврасов и Ростислав Павленко, сообщает LB.ua.

Кроме того, на поруки Гладковского готов взять кандидат в народные депутаты и блогер Андрей Серебрянский.

Во время вчерашнего заседания Высшего антикоррупционного суда судья предупредил, что в случае нарушения Гладковским обязательств, каждый из поручителей должен будет заплатить около 40 тыс. грн.

Кроме того, адвокат показал судье загранпаспорта Гладковского и сказал, что готов сразу отдать их.

Судебное заседание по Гладковскому продолжится сегодня в 12.00.

Напомним, НАБУ задержало Гладковского 17 октября при попытке выезда из страны. В бюро заявили, что бывший чиновник хотел покинуть Украину. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. По данным следствия, экс-заместитель секретаря СНБО использовал свои полномочия для получения неправомерной выгоды.