В России при прорыве дамбы погибло минимум 13 человек. Фото: BAZA

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Ракурс

Прорыв дамбы в Красноярском крае Российской Федерации стал причиной гибели минимум 13 человек.

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Судьба 13 человек устанавливается, еще 19 человек получили различные травмы, сообщает российское агентство ТАСС утром субботы.

По уточненным данным, здесь произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Дамбу прорвало в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба.

Спасатели отмечают, что вода затопила два рабочих общежития временного типа. К месту трагедии прибыли оперативно-следственная группа, обстоятельства гибели рабочих выясняются.

Не исключено, что число жертв будет расти, так как буквально каждый час поступает информация о новых жертвах.

Напомним, что в начале года из-за прорыва дамбы в Бразилии погибли десятки человек.