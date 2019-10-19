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У Росії при прориві греблі загинуло мінімум 13 осіб. Фото: BAZA

У Росії при прориві греблі загинуло мінімум 13 осіб (ФОТО)

19 жов 2019, 08:53
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Прорив греблі в Красноярському краї Російської Федерації став причиною загибелі мінімум 13 осіб.

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Доля 13 осіб встановлюється, ще 19 осіб отримали різні травми, повідомляє російське агентство ТАСС вранці суботи.

За уточненими даними, тут стався прорив греблі технологічної водойми золотодобувної артілі. Греблю прорвало в районі населеного пункту Щетинкино на річці Сейба.

В Росії при прориві дамби загинуло мінімум 13 осіб. Фото: BAZA

Рятувальники зазначають, що вода затопила два робочих гуртожитки тимчасового типу. До місця трагедії прибули оперативно-слідча група, обставини загибелі робочих з’ясовуються.

Не виключено, що число жертв буде рости, так як буквально кожну годину надходить інформація про нові жертви.

Нагадаємо, що на початку року через прорив греблі в Бразилії загинули десятки людей.


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