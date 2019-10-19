Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українець Гвоздик зазнав першої поразки і позбувся чемпіонського пояса. Фото: Twitter

Українець Гвоздик зазнав першої поразки і позбувся чемпіонського пояса (ВІДЕО)

19 жов 2019, 08:18
999

Олександр Гвоздик, колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі, програв володарю титулу IBF з Росії Артуру Бетербієву в бою, який минулої ночі відбувся в американській Філадельфії.

Loading...

Вирішальним став десятий раунд, в якому росіянин включив максимальну швидкість і три рази відправляв українського боксера в нокдаун. Коли Гвоздик втретє встав на коліно, рефері зарахував технічний нокаут.

Таким чином, Гвоздик зазнав першої поразки в кар'єрі і втратив титул чемпіона світу за версією WBC, який тепер належить Бетербієву. У свою чергу росіянин здобув 15 перемогу поспіль. Цікаво, що всі вони були здобуті достроково.

Відзначимо, що до моменту зупинки поєдинку Гвоздик був попереду за очками у двох суддів з трьох: 87: 83, 86: 85 і 83: 87.

Нагадаємо, що Олександр Усик успішно дебютував в суперважкій вазі професійного боксу, перемігши у поєдинку проти 38-річного американця Чазза Виззерспуна.​

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Українець Гвоздик зазнав першої поразки і позбувся чемпіонського пояса (ВІДЕО)

У ніч на 19 жовтня в американській Філадельфії пройшов бій між українським чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександром Гвоздиком і володарем титулу IBF з Росії Артуром Бетербієвим

Новини України
08:18

На Львівщині у двох містах оголосили надзвичайну ситуацію через можливий зрив опалювального сезону

У містах Новий Розділ і Новояворівськ у Львівській області влада оголосила надзвичайну ситуацію через неготовність розпочати опалювальний сезон

Новини України
18:23   18 жов
Новини партнерів
Загрузка...