Українець Гвоздик зазнав першої поразки і позбувся чемпіонського пояса. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n128289-ukrayinec-gvozdyk-zaznav-pershoyi-porazky-i-pozbuvsya-chempionskogo-poyasa-video.html

Ракурс

Олександр Гвоздик, колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі, програв володарю титулу IBF з Росії Артуру Бетербієву в бою, який минулої ночі відбувся в американській Філадельфії.

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Вирішальним став десятий раунд, в якому росіянин включив максимальну швидкість і три рази відправляв українського боксера в нокдаун. Коли Гвоздик втретє встав на коліно, рефері зарахував технічний нокаут.

Таким чином, Гвоздик зазнав першої поразки в кар'єрі і втратив титул чемпіона світу за версією WBC, який тепер належить Бетербієву. У свою чергу росіянин здобув 15 перемогу поспіль. Цікаво, що всі вони були здобуті достроково.

Відзначимо, що до моменту зупинки поєдинку Гвоздик був попереду за очками у двох суддів з трьох: 87: 83, 86: 85 і 83: 87.

Нагадаємо, що Олександр Усик успішно дебютував в суперважкій вазі професійного боксу, перемігши у поєдинку проти 38-річного американця Чазза Виззерспуна.​