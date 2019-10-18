ВРУ схвалила держбюджет на 2020 рік. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n128288-golovni-novyny-za-18-jovtnya-rada-poperedno-shvalyla-derjbudjet-gladkovskomu-ogolosyly-pidozru.html

Ракурс

Сьогодні Верховна Рада розглянула у першому читанні законопроект про державний бюджет України на 2020 рік. Народні обранці 255 голосами підтримали проект закону, який запропонувала міністр фінансів Оксана Маркарова. Документ базується на макропрогнозах, які у травні зробив попередній склад Кабміну.

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Київський апеляційний суд 18 жовтня розглянув апеляцію на арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Адвокат подав апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва про тримання Пашинського під вартою. Сьогодні Феміда залишила попереднє рішення без змін — екс-нардеп залишиться у СІЗО до 4 грудня 2019 року без права внесення застави.

Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики сьогодні провів засідання, за результатами якого прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу один із основних законопроектів, який стосується земельної реформи. Мова йде про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Законопроект подала провладна фракція «Слуга народу».

Глава САП Назад Холодницький 18 жовтня оголосив підозри колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Олегу Гладковському. Екс-посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірних даних (ч. 2 ст. 364 і ст. 366 Кримінального кодексу України).

У НАК «Нафтогаз України» пообіцяли пред’явити російському «Газпрому» позов на 11 млрд дол. У компанії впевнені, що гроші російської сторони можуть стати компенсацією у разі припинення транзиту через Україну.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що Україна досягла значного прогресу в досягненні макростабільності й анонсували повернення місії МВФ до Києва. Очікується, що представники фонду прибудуть в Україну найближчими тижнями.