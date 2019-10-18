Земельна реформа: аграрний комітет Ради раптово провів засідання і схвалив продаж землі, фото — Деловая столица

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Ракурс

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики уранці 18 жовтня провів засідання, за результатами якого прийнято рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу один із основних законопроектів, який стосується земельної реформи.

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Як повідомили у комітеті, йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, який подала група нардепів від провладної фракції «Слуга народу».

Засідання мало відбутися сьогодні о 14.30. Про це домовилися під час попередньої зустрічі члени комітету. У середу, 16 жовтня, на засіданні не змогли розглянути усі питання порядку денного через гучну дискусію. Частина громадських діячів та парламентарів (особливо з фракції «Батьківщина») протестували проти дозволу на продаж землі. З-поміж десяти пунктів порядку денного тоді розглянули тільки другорядні питання, а висновки комітету щодо земельної реформи відклали на п’ятницю.

Цікаво, що сьогодні вранці на сторінці аграрного комітету оголошення про проведення засідання о 14.30 ще було і сусідувало із новиною про проведення засідання вранці 18 жовтня. Через якийсь час анонс зник.

Законопроект № 2178−10 скасовує з 1 жовтня 2020 року заборону на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності, а також встановлює правило, за яким до 1 січня 2024 року не допускається набуття землі іноземцями.

Встановлюються й обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб — не більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.