Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Земельная реформа: аграрный комитет Рады внезапно провел заседание и одобрил продажу земли, фото — Деловая столица

Аграрный комитет Рады внезапно провел заседание и одобрил земельную реформу

18 окт 2019, 11:16
999

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики утром 18 октября провел заседание, по результатам которого принято решение рекомендовать парламенту принять за основу один из основных законопроектов, который касается земельной реформы.

Loading...

Как сообщили в комитете, речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, который подала группа нардепов от провластной фракции «Слуга народа».

Заседание должно было состояться сегодня в 14.30. Об этом договорились во время предыдущей встречи члены комитета. В среду, 16 октября, на заседании не смогли рассмотреть все вопросы повестки дня из-за громкой дискуссии. Часть общественных деятелей и парламентариев (особенно из фракции «Батькивщина») протестовали против разрешения продажи земли. Из десяти пунктов повестки дня тогда рассмотрели только второстепенные вопросы, а выводы комитета относительно земельной реформы отложили на пятницу.

Интересно, что сегодня утром на странице аграрного комитета объявление о проведении заседания в 14.30 еще было и соседствовало с новостью о проведении заседания утром 18 октября. Через некоторое время анонс исчез.

Земельная реформа: аграрный комитет Совета внезапно провел заседание и одобрил продажу земли, скриншот сайта Рады

Законопроект № 2178−10 отменяет с 1 октября 2020 года запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности, а также устанавливает правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается приобретение земли иностранцами.

Устанавливаются и ограничения на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ней лиц — не более 35% сельскохозяйственных земель объединенной общины, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили в Раде (ИНФОГРАФИКА)

Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Он предусматривает рост реального ВВП по итогам года на уровне 3,0%, а инфляция замедлится до 7,4%. Ко второму чтению бюджет Кабмин существенно изменит

Новости Украины
15:23
Новости партнеров
Загрузка...