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«Нафтогаз» пред’явить «Газпрому» позов. Фото:

«Нафтогаз» пред’явить російському «Газпрому» позов на 11 млрд доларів — Вітренко

18 жов 2019, 17:48
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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пред’явить російському «Газпрому» позов на 11 млрд дол.

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Ці кошти можуть стати компенсацією у разі припинення транзиту через Україну. Про це сьогодні повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на власній сторінці у Facebook.

Вітренко також відреагував на заяву директора «Газпрому» Олексія Міллера, який заявив, що укладення нового контракту на транзит газу можливе в разі відмови України від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

І добре, що 1 листопада ми надішлемо «Газпрому» наші позовні вимоги на суму понад 11 млрд дол., що може стати компенсацією за припинення транзиту, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні директор «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим заявив, що укладення нового договору про транзит газу між «Газпромом» та Україною залежить від того, чи відмовиться Київ від перемоги в Стокгольмському арбітражі.

Раніше повідомлялося, що у вересні Російська Федерація підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України. Тоді російська сторона погодилася на транзит газу за європейськими правилами.

Джерело: Ракурс


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