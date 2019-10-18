Рада підтримала створення незалежного оператора ГТС. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n128270-verhovna-rada-uhvalyla-zakon-pro-gts.html

Ракурс

Верховна Рада України 18 жовтня у першому читанні ухвалила законопроект № 2239−1, який вносить низку змін, необхідних для створення незалежного оператора газотранспортної системи.

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Документ підтримали 286 народних депутатів. Законопроект головним чином передбачає збереження газотранспортної системи у стовідсотковій власності держави. Про це йшлося в трансляції сьогоднішнього засідання парламенту.

Народний депутат Андрій Жупанін представляючи законопроект заявив, що прийняття документу покаже Європейському Союзу та європейським партнерам, що Київ виконує свої зобов’язання, передбачені третім енергопакетом та законом України про ринок природного газу. Оператор ГТС не міг би пройти сертифікацію без прийняття цього закону. Цей законопроект передбачає, що оператор ГТС повинен отримати ліцензію на здійснення такої діяльності, що передбачає незалежність та відокремлену роботу такого оператора.

Як відомо, український уряд 18 вересня оновив план анбандлінгу «Нафтогазу». Новим оператором буде ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», яке з 1 липня 2019 року здійснює функції з технічної експлуатації газотранспортної системи та має відповідний персонал.

Нагадаємо, 19 вересня на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі Україна представила майбутнього оператора ТОВ ОГТСУ. Товариство вже передало російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартний договір на транспортування.