Ракурсhttps://racurs.ua/
Поліція розслідує зґвалтування в Одесі, фото: radiotrek.rv.ua
Групове зґвалтування неповнолітніх сталося в Одесіhttps://racurs.ua/ua/n128265-grupove-z-valtuvannya-nepovnolitnih-stalosya-v-odesi.htmlРакурс
Зґвалтування неповнолітніх дівчат сталося в Київському районі Одеси.
Loading...
Одна з потерпілих звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Про це сьогодні повідомляє прес-служба одеської поліції.
За попередньою інформацією, жертвами стали жительки Одеської області, віком 15 та 17 років.
Вони розповіли поліцейським, що познайомилися в соціальних мережах із чоловіком, з яким домовилися поїхати до Одеси погуляти. Пересувалися вони на його автомобілі ВАЗ червоного кольору.
Новий знайомий привіз дівчат до якогось будинку, де, за їхніми словами, і сталося зґвалтування. За повідомленнями видання «7 канал», у ньому брали участь близько десятеро чоловіків.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюються особи можливих учасників злочину, а також обставини події. Відомості за заявою потерпілих внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Раніше у Дніпропетровській області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 13-річної дівчини. Злочинець вказав місце, де зґвалтував і вбив неповнолітню.
Загрузка...