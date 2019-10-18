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Ракурс
Поліція розслідує зґвалтування в Одесі, фото: radiotrek.rv.ua

Групове зґвалтування неповнолітніх сталося в Одесі

18 жов 2019, 16:04
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Зґвалтування неповнолітніх дівчат сталося в Київському районі Одеси.

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Одна з потерпілих звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Про це сьогодні повідомляє прес-служба одеської поліції.

За попередньою інформацією, жертвами стали жительки Одеської області, віком 15 та 17 років.

Вони розповіли поліцейським, що познайомилися в соціальних мережах із чоловіком, з яким домовилися поїхати до Одеси погуляти. Пересувалися вони на його автомобілі ВАЗ червоного кольору.

Новий знайомий привіз дівчат до якогось будинку, де, за їхніми словами, і сталося зґвалтування. За повідомленнями видання «7 канал», у ньому брали участь близько десятеро чоловіків.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюються особи можливих учасників злочину, а також обставини події. Відомості за заявою потерпілих внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше у Дніпропетровській області поліція затримала підозрюваного у вбивстві 13-річної дівчини. Злочинець вказав місце, де зґвалтував і вбив неповнолітню.

Джерело: Ракурс


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