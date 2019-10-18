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Полиция расследует изнасилование несовершеннолетних в Одессе, фото: radiotrek.rv.ua

Групповое изнасилование несовершеннолетних произошло в Одессе

18 окт 2019, 16:04
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Изнасилование несовершеннолетних девушек произошло в Киевском районе Одессы.

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Одна из пострадавших обратилась с соответствующим заявлением к правоохранителям. Об этом сегодня сообщает пресс-служба одесской полиции.

По предварительной информации, жертвами стали жительницы Одесской области, в возрасте 15 и 17 лет.

Они рассказали полицейским, что познакомились в социальных сетях с мужчиной, с которым договорились поехать в Одессу погулять. Передвигались они на его автомобиле ВАЗ красного цвета.

Новый знакомый привез девушек в какого-то дом, где, по их словам, и произошло изнасилование. По сообщению издания «7 канал», в нем участвовали около десяти мужчин.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливаются личности возможных участников преступления, а также обстоятельства происшествия. Сведения по заявлению потерпевших внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее в Днепропетровской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 13-летней девушки. Преступник указал место, где изнасиловал и убил несовершеннолетнюю.

Источник: Ракурс


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