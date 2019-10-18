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Ракурс
Директор ГБР Роман Труба. Фото: ГБР

ГБР заявляет о подтасовке итогов голосования за членов Совета общественного контроля при бюро

18 окт 2019, 15:46
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Государственное бюро расследований выявило признаки организованного массового голосования за членов Совета общественного контроля при бюро.

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«Подтасовка» голосов может касаться первых 13 кандидатов в рейтинге. По факту организованного голосования зарегистрировали уголовное производство. Об этом 18 октября сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram.

В бюро напомнили, что с 15.00 3 октября по 15.00 4 октября состоялось первое интернет-голосование за состав Совета общественного контроля при ГБР. Граждане Украины могли один раз проголосовать за 15 членов Совета из 41 кандидата.

По словам Трубы, обнаруженные признаки массового голосования — это пакеты мобильных телефонов с одинаковой комбинацией цифр (отличаются только последние три); «одноразовые» электронные адреса и домены, зарегистрированные за день до голосования; нетипичное, линейное голосования за 13 победителей конкурса; многократное голосование с одинаковых IP-адресов и тому подобное.

Мы не знаем, причастны ли эти 13 победителей к организации голосования в свою пользу — во время досудебного расследования это будет установлено. Даже с выявленными нарушениями, я обязан назначить состав Совета, — отметил директор бюро и добавил, что убежден, что любой добропорядочный активист никогда не войдет в РГК.

Напомним, конкурсная комиссия избрала следователем Государственного бюро расследований лицо, которое было фигурантом уголовного производства об украденной агротехнике, которое расследует именно ГБР.

Источник: Ракурс


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