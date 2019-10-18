Директор ДБР Роман Труба. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n128268-truba-vyyavleno-oznaky-masovogo-golosuvannya-za-chleniv-rady-gromadskogo-kontrolu-pry-dbr.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань виявило ознаки організованого масового голосування за членів Ради громадського контролю при бюро.

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Підтасовка результатів голосування може стосуватися перших 13 кандидатів у рейтингу. За фактом організованого голосування зареєстрували кримінальне провадження. Про це 18 жовтня повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram.

У бюро нагадали, що з 15.00 3 жовтня по 15.00 4 жовтня відбулося перше інтернет-голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР. Громадяни України могли один раз проголосувати за 15 членів Ради із 41 кандидата.

За словами Труби, виявлені ознаки масового голосування — це пакети мобільних телефонів з однаковою комбінацією цифр (відрізняються лише три останні); «одноразові» електронні адреси та домени, зареєстровані за день до голосування; нетипове, лінійне голосування за 13 переможців конкурсу; багаторазове голосування з однакових IP-адрес тощо.

Ми не знаємо, чи причетні ці 13 переможців до організації голосування на свою користь — під час досудового розслідування це буде встановлено. Навіть з виявленими порушеннями, я зобов’язаний призначити склад Ради, — зазначив директор бюро та додав, що переконаний, що будь-який доброчесний активіст ніколи не ввійде до РГК.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала слідчим Державного бюро розслідувань особу, яка була фігурантом кримінального провадження про вкрадену агротехніку, яке розслідує саме ж ДБР.