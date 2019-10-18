Рада поддержала создание независимого оператора ГТС. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n128270-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-gts.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 18 октября в первом чтении приняла законопроект № 2239−1, который вносит ряд изменений, необходимых для создания независимого оператора газотранспортной системы.

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Документ поддержали 286 народных депутатов. Законопроект главным образом предусматривает сохранение газотранспортной системы в стопроцентной собственности государства. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего заседания парламента.

Народный депутат Андрей Жупанин представляя законопроект, заявил, что принятие документа покажет Европейскому Союзу и европейским партнерам, что Киев выполняет свои обязательства, предусмотренные третьим энергопакетом и законом Украины о рынке природного газа. Оператор ГТС не мог бы пройти сертификацию без принятия этого закона. Этот законопроект предусматривает, что оператор ГТС должен получить лицензию на осуществление такой деятельности, что предполагает независимость и уединенную работу такого оператора.

Как известно, украинское правительство 18 сентября обновило план анбандлинга «Нафтогаза». Новым оператором будет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации газотранспортной системы и имеет соответствующий персонал.

Напомним, 19 сентября на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе Украина представила будущего оператора ООО ОГТСУ. Общество уже передало российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор на транспортировку.