Розширення ЄС: питання вступу Північної Македонії та Албанії розглянуть 2020 року

Питання вступу Північної Македонії та Албанії до ЄС розглянуть наступного року. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n128276-pytannya-vstupu-pivnichnoyi-makedoniyi-ta-albaniyi-do-ies-rozglyanut-nastupnogo-roku.html

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Під час саміту Європейського Союзу не вдалося узгодити початок переговорів щодо вступу Північної Македонії та Албанії в склад утворення. Це може мати серйозні наслідки для регіону Західних Балкан, вважає єврокомісар з питань розширення і політики сусідства ЄС Йоханнес Хан.

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За словами єврокомісара, лідери Євросоюзу під час саміту в Брюсселі «не змогли виконати своє зобов’язання» розпочати переговори про вступ з двома державами. У Twitter він також написав, що усе те, що відбувається, викликало у нього надзвичайне розчарування.

Тепер країни-члени повинні пояснити, наскільки серйозна їх прихильність інтеграції Західних Балкан, — написав Хан.

За словами єврокомісара, відмова від визнання прогресу, якого досягли обидві країни, буде нести негативні наслідки. Він додав, що в регіоні з’явився ризик дестабілізації.

Тепер ми зобов’язані підтримувати країни, громадяни яких справедливо розчаровані. Інтеграція Західних Балкан в ЄС є і залишається важливою стратегічною політикою в наших спільних інтересах, — написав Хан.

Проти вступу Північної Македонії та Албанії в ЄС виступає Франція. У Парижі вважають, що в даний момент перед ЄС стоїть багато викликів, щоб дозволити приєднання цих двох балканських держав.

Нагадаємо, що Богдан Яременко, народний депутат з парламентської фракції «Слуга народу», вважає, що Україна не отримає запрошення до ЄС у найближчі 5−10 років.