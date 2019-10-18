Расширение ЕС: вопрос вступления Северной Македонии и Албании рассмотрят в 2020 году

Вопрос вступления Северной Македонии и Албании в ЕС рассмотрят в следующем году. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n128276-vopros-vstupleniya-severnoy-makedonii-i-albanii-v-es-rassmotryat-v-sleduuschem-godu.html

Ракурс

Во время саммита Европейского Союза не удалось согласовать начало переговоров по вступлению Северной Македонии и Албании в состав организации. Это может иметь серьезные последствия для региона Западных Балкан, считает еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

Loading...

По словам еврокомиссара, лидеры Евросоюза во время саммита в Брюсселе «не смогли выполнить свое обязательство» начать переговоры о вступлении с двумя государствами. В Twitter он также написал, что происходящее вызвало у него чрезвычайное разочарование.

Теперь страны-члены должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан, — написал Хан.

По словам еврокомиссара, отказ от признания прогресса, которого достигли обе страны, будет нести негативные последствия. Он добавил, что в регионе появился риск дестабилизации.

Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в ​​наших общих интересах, — написал Хан.

Против вступления Северной Македонии и Албании в ЕС выступает Франция. В Париже считают, что в данный момент перед ЕС стоит и так много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств.

Напомним, что Богдан Яременко, народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа», считает, что Украина не получит приглашение в ЕС в ближайшие 5−10 лет.