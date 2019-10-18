Пограничников задержали за взятку, фото: Государственная пограничная служба Украины

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Государственное бюро расследований разоблачило сотрудников Сумского пограничного отряда на границе с Россией в получении взяток от иностранцев за фиктивные штампы в паспортах.

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За взятки пограничники отмечали в документации данные о пересечении госграницы Украины, хотя фактического ее пересечения не происходило. Об этом сообщает сайт ГБР.

Соответственно в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему ГАРТ вносили неправдивые сведения о выезде иностранных граждан за пределы Украины.

Эта деятельность была организована при посредничестве гражданина России. Он задержан.

Сейчас идет досудебное расследование. По месту проживания пограничников и на пункте контроля проводятся обыски.

Напомним, в сентябре сотрудники СБУ узнали, что в Волынской области таможенники зарабатывали на взятках от 50 до 150 тыс. грн за одну смену. Злоумышленники систематически требовали деньги за беспрепятственный пропуск через границу товаров народного потребления.