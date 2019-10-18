Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пограничников задержали за взятку, фото: Государственная пограничная служба Украины

На границе Сумщины с Россией за взятки ставили фиктивные штампы иностранцам — ГБР (ФОТО)

18 окт 2019, 17:20
999

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудников Сумского пограничного отряда на границе с Россией в получении взяток от иностранцев за фиктивные штампы в паспортах.

Loading...

За взятки пограничники отмечали в документации данные о пересечении госграницы Украины, хотя фактического ее пересечения не происходило. Об этом сообщает сайт ГБР.

Соответственно в интегрированную информационно-телекоммуникационную систему ГАРТ вносили неправдивые сведения о выезде иностранных граждан за пределы Украины.

На границе Сумщины с Россией за взятки ставили фиктивные штампы иностранцам, фото: ГБР

Эта деятельность была организована при посредничестве гражданина России. Он задержан.

Сейчас идет досудебное расследование. По месту проживания пограничников и на пункте контроля проводятся обыски.

Напомним, в сентябре сотрудники СБУ узнали, что в Волынской области таможенники зарабатывали на взятках от 50 до 150 тыс. грн за одну смену. Злоумышленники систематически требовали деньги за беспрепятственный пропуск через границу товаров народного потребления.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Рекордные морозы и невиданные снегопады: синоптики предупредили об экстремальной зиме в Украине

Нынешняя зима ошеломит украинцев своими прихотями. Ожидаются как дожди и плюсовая температура, так и сильные морозы и снегопады. В январе-феврале температура упадет до предельного минимума

Погода
19:34
Новости партнеров
Загрузка...