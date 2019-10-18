Прикордонників затримали за хабар, фото: Державна прикордонна служба України

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Державне бюро розслідувань викрило співробітників Сумського прикордонного загону на кордоні з Росією в одержанні хабарів від іноземців за фіктивні штампи у паспортах.

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За хабарі прикордонники зазначали у документації дані про перетин державного кордону України, хоча фактичного його перетину не відбувалося. Про це повідомляє сайт ДБР.

Відповідно до інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи ГАРТ вносили неправдиві відомості про виїзд іноземних громадян за межі України.

Цю діяльність було організовано за посередництва громадянина Росії. Його затримано.

Триває досудове розслідування. За місцем проживання прикордонників і на пункті контролю проводяться обшуки.

Нагадаємо, у вересні співробітники СБУ дізналися, що у Волинській області митники заробляли на хабарах від 50 до 150 тис. грн за одну зміну. Зловмисники систематично вимагали гроші за безперешкодний пропуск через кордон товарів народного вжитку.