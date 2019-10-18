Жінки-астронавти вперше вийшли в космос.

https://racurs.ua/ua/n128275-jinky-astronavty-vpershe-v-istoriyi-odnochasno-vyyshly-u-vidkrytyy-kosmos-translyaciya.html

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У відкритий космос вперше в історії одночасно вийшли двоє жінок.

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Фігурантами історичної події стали астронавти із Сполучених Штатів Америки Крістіна Кох та Джессіка Мейр. Їхнє завдання полягає в терміновому ремонті енергосистеми Міжнародної космічної станції. Про це 18 жовтня повідомила прес-служба Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Астронавти у відкритому космосі замінюють несправний блок заряду та розряду акумулятора, який не вдалося активувати на початку жовтня, коли на зовнішній стороні станції були встановлені нові літій-іонні батареї.

Як відомо, NASA планувало відправити жінок-астронавтів у відкритий космос в березні цього року. Тоді планувалося, що у «космічній прогулянці» візьмуть участь Крістіна Кох та Енн Макклейн. Задум не вдався, оскільки на той момент на МКС не було скафандрів потрібного розміру.

Нагадаємо, американський астронавт Енн Макклейн вчинила перший в історії злочин у космосі. Вона, перебуваючи в складі місії на Міжнародній космічній станції, незаконно стежила за станом рахунку своєї екс-дружини, з якою вони вже були в розлученні.