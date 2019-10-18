Женщины-астронавты впервые вышли в космос.

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Ракурс

В открытый космос впервые в истории одновременно вышли две женщины.

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Фигурантами исторического события стали астронавты из Соединенных Штатов Америки Кристина Кох и Джессика Мейр. Их задача заключается в срочном ремонте энергосистемы Международной космической станции. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты в открытом космосе заменяют неисправный блок заряда и разряда аккумулятора, который не удалось активировать в начале октября, когда на внешней стороне станции были установлены новые литий-ионные батареи.

Как известно, NASA планировало отправить женщин-астронавтов в открытый космос в марте этого года. Тогда планировалось, что в «космической прогулке» примут участие Кристина Кох и Энн Макклейн. Замысел не удался, поскольку на тот момент на МКС не было скафандров нужного размера.

Напомним, американский астронавт Энн Макклейн совершила первое в истории преступление в космосе. Она, находясь в составе миссии на Международной космической станции, незаконно следила за состоянием счета своей экс-жены, с которой они уже были в разводе.