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В Запорожье взорвали банкомат, фото: Прямой

В Запорожье взорвали банкомат (ФОТО, ВИДЕО)

18 окт 2019, 17:06
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Взрыв банкомата в Запорожье произошел минувшей ночью. Злоумышленники атаковали апарат, размещенный в одном из жилых домов в Шевченковском районе.

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Информация о взрыве поступила около 3.45. На место происшествия выехали эксперты-криминалисты, взрывотехники и кинологи. Об этом сообщают в региональном управлении Нацполиции.

Выяснилось, что в результате взрыва пострадал не только банкомат, но и здание магазина на первом этаже жилого пятиэтажного дома, в котором он был размещен.

В Запорожье неизвестные взорвали в магазине банкомат, фото: Нацполиция

В Запорожье неизвестные взорвали в магазине банкомат, фото: Нацполиция

Полиция пытается установить причастных к совершению преступления, а также, были ли похищены денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное производство согласно статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Между тем напомним, что в сентябре в Житомире было совершено нападение на инкассаторов, один из которых получил огнестрельное ранение.

Источник: Ракурс


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