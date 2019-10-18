В Запорожье взорвали банкомат, фото: Прямой

https://racurs.ua/n128269-v-zaporoje-neizvestnye-vzorvali-v-magazine-bankomat-foto-video.html

Ракурс

Взрыв банкомата в Запорожье произошел минувшей ночью. Злоумышленники атаковали апарат, размещенный в одном из жилых домов в Шевченковском районе.

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Информация о взрыве поступила около 3.45. На место происшествия выехали эксперты-криминалисты, взрывотехники и кинологи. Об этом сообщают в региональном управлении Нацполиции.

Выяснилось, что в результате взрыва пострадал не только банкомат, но и здание магазина на первом этаже жилого пятиэтажного дома, в котором он был размещен.

Полиция пытается установить причастных к совершению преступления, а также, были ли похищены денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное производство согласно статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Между тем напомним, что в сентябре в Житомире было совершено нападение на инкассаторов, один из которых получил огнестрельное ранение.