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Ракурс
У Запоріжжі підірвали банкомат, фото: Прямий

У Запоріжжі підірвали банкомат (ФОТО, ВІДЕО)

18 жов 2019, 17:06
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Вибух банкомата в Запоріжжі стався минулої ночі. Зловмисники атакували апарат, розміщений в одному з житлових будинків у Шевченківському районі.

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Інформація про вибух надійшла близько 3.45. На місце події виїхали експерти-криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Про це повідомляють у регіональному управлінні Нацполіції.

З’ясувалося, що внаслідок вибуху постраждав не лише банкомат, а й будівля магазину на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку, в якому він був розміщений.

В Запоріжжі невідомі підірвали в магазині банкомат, фото: Національна поліція

В Запоріжжі невідомі підірвали в магазині банкомат, фото: Національна поліція

Поліція намагається встановити причетних до скоєння злочину, а також, чи було викрадено грошові кошти. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, у вересні у Житомирі було вчинено напад на інкасаторів, один із яких дістав вогнепальне поранення.

Джерело: Ракурс


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