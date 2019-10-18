У Запоріжжі підірвали банкомат, фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n128269-v-zaporijji-nevidomi-pidirvaly-v-magazyni-bankomat-foto-video.html

Ракурс

Вибух банкомата в Запоріжжі стався минулої ночі. Зловмисники атакували апарат, розміщений в одному з житлових будинків у Шевченківському районі.

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Інформація про вибух надійшла близько 3.45. На місце події виїхали експерти-криміналісти, вибухотехніки та кінологи. Про це повідомляють у регіональному управлінні Нацполіції.

З’ясувалося, що внаслідок вибуху постраждав не лише банкомат, а й будівля магазину на першому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку, в якому він був розміщений.

Поліція намагається встановити причетних до скоєння злочину, а також, чи було викрадено грошові кошти. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, у вересні у Житомирі було вчинено напад на інкасаторів, один із яких дістав вогнепальне поранення.