Суд виніс вирок капітану судна "Іволга", під час аварії якого загинуло 22 людини. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128273-sud-vynis-vyrok-kapitanu-sudna-ivolga-pid-chas-avariyi-yakogo-zagynulo-22-ludyny-foto.html

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Олександр Книшов, капітан затонулого катера «Іволга», отримав дев’ять років в’язниці у справі про катастрофу, в результаті якої загинули 22 людини. На свободу Книшов може вийти вже через рік, що стало можливим завдяки так званому «закону Савченко».

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Вирок капітану виносив Суворовський суд Одеси. Суддя також задовольнив позови потерпілих про відшкодування матеріального збитку на суму понад 2 млн грн, повідомляє «Українська Служба Інформації».

Книшов звинувачували в порушенні правил безпеки та експлуатації плавзасобів, що призвело до тяжких наслідків. У СІЗО він пробув чотири роки, що за так званим «законом Савченко» прирівнюється до восьми років.

У прокуратурі просили для підсудного 10 років в’язниці. Адвокат обвинуваченого назвав вирок суду зваженим і компетентним.

Нагадаємо, що катер «Іволга» затонув 17 жовтня 2015 року біля узбережжя Затоки, коли на його борту було 44 людини. Судно затонуло в декількох сотнях метрів від берега. Эксперты установили, что на борту судна людей было в два раза больше нормы. Також вони визнали, що капітан допустив кілька фатальних помилок.