Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 19 жовтня буде сухою та сонячною, істотних опадів не обіцяють.

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Вночі температура повітря погріється до 8−13° тепла. Вдень синоптики прогнозують 17−24° тепла. Вітер очікується північно-східний та південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 19 жовтня очікується тепла та сонячна, без істотних опадів. Температура повітря вночі 8−10° тепла, а вдень 20−22° вище нуля.

У Львові в суботу буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, вдень 20−22° вище нуля за Цельсієм.

В Одесі мешканців курортного міста очікує сонце та тепло. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень повітря прогріється до 18−20° тепла.

У Дніпрі найближчої доби мешканців обласного центру радуватиме хороша погода. Вночі температура повітря прогріється до 8−10° тепла, а вдень очікується 20−22° вище нуля.

У Харкові в завтрашній вихідний синоптики спрогнозували сонце та тепло. Вночі температура повітря 6−8° тепла, вдень 18−20° вище нуля.

У Карпатах 19 жовтня Гідрометцентр обіцяв тепло та сонце. Температура повітря вночі очікувалася 8−11° тепла, вдень 20−24° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 жовтня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозували впродовж доби.

Нагадаємо, суха та тепла погода очікувалася 18 жовтня в Україні. Вдень стовпчики термометрів мали показати 18−23° тепла. Вітер прогнозували північно-східний та південно-східний 3−8 м/с.