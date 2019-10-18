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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 19 октября: солнце и дальше будет заливать страну теплом (КАРТА)

18 окт 2019, 16:48
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Погода в Украине 19 октября будет сухой и солнечной, осадков не обещают.

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Ночью температура воздуха погреется до 8−13° тепла. Днем синоптики прогнозируют 17−24° тепла. Ветер ожидается северо-восточный и юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 19 октября ожидается теплая и солнечная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, а днем 20−22° выше нуля.

Во Львове в субботу будет сухо и солнечно. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, днем 20−22° выше нуля по Цельсию.

В Одессе жителей курортного города ждет солнце и тепло. Ночью температура воздуха 11−13° тепла, днем воздух прогреется до 18−20° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки жителей областного центра будет радовать хорошая погода. Ночью температура воздуха прогреется до 8−10° тепла, а днем ожидается 20−22° выше нуля.

В Харькове в завтрашний выходной синоптики спрогнозировали солнце и тепло. Ночью температура воздуха 6−8° тепла, днем 18−20° выше нуля.

В Карпатах 19 октября Гидрометцентр обещал тепло и солнце. Температура воздуха ночью ожидалась 8−11° тепла, днем 20−24° выше нуля.

Погода в Украине на 18 октября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 19 октября ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения прогнозировали в течение суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, сухая и теплая погода ожидалась 18 октября в Украине. Днем столбики термометров должны были показать 18−23° тепла. Ветер прогнозировали северо-восточный и юго-восточный 3−8 м/с.

Источник: Ракурс


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