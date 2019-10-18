В Киеве задержали мужчину, которого прозвали "троещинским маньяком". Фото: Укринформ

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Киевские полицейские задержали мужчину, который совершал нападения на прохожих с ножом. Подозреваемым оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Совсем недавно его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. После этого он проживал с родителями.

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В течение месяца подозреваемый совершил нападения на нескольких человек. Одно из них произошло в сентябре, когда он напал с ножом на 26-летнего мужчину. Также он нападал на 56-летнего и 22-летнего мужчин. Во всех случаях пострадавшие получали колото-резаные травмы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным фактам в полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Кроме того, задержанный проходит по еще одному делу. Речь идет об убийстве 69-летнего мужчины на улице Петра Вершигоры. Тело пенсионера у подъезда дома обнаружил его сын. По данным медиков, он скончался от колото-резаной раны шеи. Данное происшествие полицейские квалифицировали как «умышленное убийство» и начали уголовное производство.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли личные вещи для проведения экспертизы, а мужчину доставили в управление, где ему сообщили подозрение.

Напомним, что днем 11 октября в Манчестере произошел трагический случай. Неизвестный атаковал с ножом посетителей торгового центра Аrndale. Его арестовали.