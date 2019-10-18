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У Києві затримали чоловіка, якого прозвали "троєщинським маніяком". Фото: Укринформ

У Києві затримали чоловіка, якого прозвали «троєщинським маніяком» (ФОТО, ВІДЕО)

18 жов 2019, 16:16
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Київські поліцейські затримали чоловіка, який здійснював напади на перехожих з ножем. Підозрюваним виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. Зовсім недавно його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив курс лікування. Після цього він проживав з батьками.

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Протягом місяця підозрюваний скоїв напади на кількох людей. Один з них стався у вересні, коли він напав з ножем на 26-річного чоловіка. Також він нападав на 56-річного та 22-річного чоловіків. У всіх випадках постраждалі отримували колото-різані травми, повідомили в прес-службі Національної поліції.

За даними фактами в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство).

Крім того, затриманий проходить по ще одній справі. Йдеться про вбивство 69-річного чоловіка на вулиці Петра Вершигори. Тіло пенсіонера біля під’їзду будинку виявив його син. За даними медиків, він помер від колото-різаної рани шиї. Дану подію поліцейські кваліфікували як «умисне вбивство» і почали кримінальне провадження.

У Києві затримали чоловіка, якого прозвали "троєщинським маніяком". Фото: Нацполиция

У ході обшуку у підозрюваного вилучили особисті речі для проведення експертизи, а чоловіка доставили в управління, де йому повідомили підозру.

Нагадаємо, що вдень 11 жовтня в Манчестері стався трагічний випадок. Невідомий атакував з ножем відвідувачів торгового центру Аrndale. Його заарештували.

Джерело: Ракурс


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