Суд вынес приговор капитану судна "Иволга", при крушении которого погибло 22 человека. Фото: 5 канал

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Александр Кнышов, капитан затонувшего катера «Иволга», получил девять лет тюрьмы по делу о крушении, в результате которого погибли 22 человека. На свободу Кнышов может выйти уже через год, что стало возможным благодаря так называемому «закону Савченко».

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Приговор капитану выносил Суворовский суд Одессы. Судья также удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму более 2 млн грн, сообщает «Украинская Служба Информации».

Кнышов обвиняли в нарушении правил безопасности и эксплуатации плавсредств, что привело к тяжким последствиям. В СИЗО он пробыл четыре года, что по так называемому «закону Савченко» приравнивается к восьми годам.

В прокуратуре просили для подсудимого 10 лет тюрьмы. Адвокат обвиняемого назвал приговор суда взвешенным и компетентным.

Напомним, что катер «Иволга» затонул 17 октября 2015 года у побережья Затоки, когда на его борту было 44 человека. Судно затонуло в нескольких сотнях метров от берега. Експерти встановили, що на борту судна людей було в два рази більше норми. Также они признали, что капитан допустил несколько роковых ошибок.