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«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск. Фото:

«Нафтогаз» предъявит российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долларов — Витренко

18 окт 2019, 17:48
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предъявит российскому «Газпрому» иск на 11 млрд долл.

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Эти средства могут стать компенсацией в случае прекращения транзита через Украину. Об этом сегодня сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на собственной странице в Facebook.

Витренко также отреагировал на заявление директора «Газпрома» Алексея Миллера, который заявил, что заключение нового контракта на транзит газа возможно в случае отказа Украины от победы в Стокгольмском арбитраже.

И хорошо, что 1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму свыше 11 млрд долл., что может стать компенсацией за прекращение транзита, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня директор «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что заключение нового договора о транзите газа между «Газпромом» и Украиной зависит от того, откажется ли Киев от победы в Стокгольмском арбитраже.

Ранее сообщалось, что в сентябре Российская Федерация подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины. Тогда российская сторона согласилась на транзит газа по европейским правилам.

Источник: Ракурс


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