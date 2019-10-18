Активіст Олег Приходько. Фото: Krymr.com

https://racurs.ua/ua/n128287-v-krymu-okupanty-ne-vydaut-politv-yaznu-pryhodku-vkray-vajlyvi-liky.html

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Олег Приходько, який у Криму був затриманий ФСБ та заарештований за надуманою справою, потребує невідкладної медичної допомоги.

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У проукраїнського активіста лікарі виявили захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи. Рідні українця передали в СІЗО необхідні для лікування медикаменти і окуляри. Натомість тюремники не видають Приходьку цю передачу. Про це 18 жовтня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

Денісова закликала російського обмудсмена Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України і допомогти Приходьку отримати необхідні ліки.

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти увірвалися в будинок Приходька в місті Саки. Спочатку вони заявляли, що їм необхідно оглянути гаражі. Після того, як Приходько пішов з ними, додому він вже не повернувся.

Згодом у ФСБ заявили, що нібито в гаражі у Приходька виявили «готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій». Відносно затриманого українця силовики порушили кримінальну справу за статтями КК РФ, що передбачає відповідальність за приготування до теракту і незаконне виготовлення вибухових пристроїв. В силовому відомстві активіста назвали «прихильником нацистської ідеології» й членом «українських екстремістських організацій».

Пізніше підконтрольний Кремлю Київський райсуд міста Сімферополя відправив Олега Приходька на 2 місяці в СІЗО.