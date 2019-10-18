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Ракурс
Активист Олег Приходько. Фото: Krymr.com

В Крыму оккупанты не выдают политзаключенному Приходько жизненно необходимые лекарства

18 окт 2019, 22:16
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Олег Приходько, который в Крыму был задержан ФСБ и арестован по надуманному делу, нуждаеться в неотложной медицинской помощи.

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У проукраинского активиста врачи обнаружили заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Родные украинца передали в СИЗО необходимые для лечения медикаменты и очки. Но тюремщики не выдают Приходько эту передачу. Об этом 18 октября сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Денисова призвала российского обмудсмена Татьяну Москалькову принять неотложные меры для восстановления прав гражданина Украины и помочь Приходько получить необходимые лекарства.

Напомним, 9 октября оккупанты ворвались в дом Приходько в городе Саки. Сначала они заявляли, что им необходимо осмотреть гаражи. После того, как Приходько ушел с ними, домой он уже не вернулся.

Позже в ФСБ заявили, что якобы в гараже у Приходько обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство». В отношении задержанного украинца силовики возбудили уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающих ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств. В силовом ведомстве активиста назвали «приверженцем нацистской идеологии» и членом «украинских экстремистских организаций».

Позже подконтрольный Кремлю Киевский райсуд города Симферополя отправил Олега Приходько на 2 месяца в СИЗО.

Источник: Ракурс


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