Директора Киевского бронетанкового завода уволили. Фото: ukroboronprom.com.ua

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Государственный концерн «Укроборонпром» уволил директора государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» Вадима Шкавра.

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Увольнение директора киевского оборонного предприятия связывают с угрозой срыва выполнения государственных заказов, поскольку бронетанковый завод находится в нестабильном финансово-экономическом положении. Неутешительные результаты стали причиной принятия такого решения. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».

Отмечается, что концерн уже объявил отбор на должность руководителя «Киевского бронетанкового завода». Сейчас и. о. директора предприятия будет исполнять Владимир Синявский, который ранее занимал должность заместителя директора по производству.

Как известно, бронетанковый завод в Киеве специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.

Напомним, журналисты узнали, что Вооруженные силы Украины до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е. Задержка произошла из-за того, что предприятие-производитель закупило неподходящую для бронетранспортеров сталь.