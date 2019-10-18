Директора Київського бронетанкового заводу звільнили. Фото: ukroboronprom.com.ua

https://racurs.ua/ua/n128286-ukroboronprom-zvilnyv-kerivnyka-kyyivskogo-bronetankovogo-zavodu.html

Ракурс

Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора державне підприємство «Київський бронетанковий завод» Вадима Шкавра.

Loading...

Звільнення директора київського оборонного підприємства пов’язують із загрозою зриву виконання державних замовлень, оскільки бронетанковий завод перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі. Невтішні результати стали причиною прийняття такого рішення. Про це 18 жовтня повідомили в прес-службі ДК «Укроборонпром».

Зазначається, що концерн вже оголосив відбір на посаду керівника «Київського бронетанкового заводу». Наразі в. о. директора підприємства виконуватиме Володимир Синявський, який раніше обіймав посаду заступника директора з виробництва.

Як відомо, бронетанковий завод у Києві спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

Нагадаємо, журналісти дізналися, що Збройні сили України досі не отримали обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е. Затримка сталася через те, що підприємство-виробник закупило непідходящу для бронетранспортерів сталь.