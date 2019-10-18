«Укроборонпром» звільнив керівника Київського бронетанкового заводуhttps://racurs.ua/ua/n128286-ukroboronprom-zvilnyv-kerivnyka-kyyivskogo-bronetankovogo-zavodu.htmlРакурс
Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора державне підприємство «Київський бронетанковий завод» Вадима Шкавра.
Звільнення директора київського оборонного підприємства пов’язують із загрозою зриву виконання державних замовлень, оскільки бронетанковий завод перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі. Невтішні результати стали причиною прийняття такого рішення. Про це 18 жовтня повідомили в прес-службі ДК «Укроборонпром».
Зазначається, що концерн вже оголосив відбір на посаду керівника «Київського бронетанкового заводу». Наразі в. о. директора підприємства виконуватиме Володимир Синявський, який раніше обіймав посаду заступника директора з виробництва.
Як відомо, бронетанковий завод у Києві спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.
Нагадаємо, журналісти дізналися, що Збройні сили України досі не отримали обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е. Затримка сталася через те, що підприємство-виробник закупило непідходящу для бронетранспортерів сталь.