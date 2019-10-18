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Директора Київського бронетанкового заводу звільнили. Фото: ukroboronprom.com.ua

«Укроборонпром» звільнив керівника Київського бронетанкового заводу

18 жов 2019, 21:39
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Державний концерн «Укроборонпром» звільнив директора державне підприємство «Київський бронетанковий завод» Вадима Шкавра.

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Звільнення директора київського оборонного підприємства пов’язують із загрозою зриву виконання державних замовлень, оскільки бронетанковий завод перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі. Невтішні результати стали причиною прийняття такого рішення. Про це 18 жовтня повідомили в прес-службі ДК «Укроборонпром».

Зазначається, що концерн вже оголосив відбір на посаду керівника «Київського бронетанкового заводу». Наразі в. о. директора підприємства виконуватиме Володимир Синявський, який раніше обіймав посаду заступника директора з виробництва.

Як відомо, бронетанковий завод у Києві спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.

Нагадаємо, журналісти дізналися, що Збройні сили України досі не отримали обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е. Затримка сталася через те, що підприємство-виробник закупило непідходящу для бронетранспортерів сталь.

Джерело: Ракурс


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