БТР-4. Фото: uprom.info

https://racurs.ua/ua/n127521-zsu-ne-otrymaly-pivsotni-bronetransporteriv-cherez-zakupivlu-nepidhodyaschoyi-stali-video.html

Ракурс

Збройні сили України досі не отримали обіцяні ще в липні 48 нових бронетранспортерів БТР-4Е.

Loading...

Затримка пов’язана через те, що підприємство-виробник закупило непідходящу для бронетранспортерів сталь. Міністерство оборони України замовило партію БТРів в 2016 році. Машини повинно було виготовити Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Про це йдеться в програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом», відео якої опубліковане в YouTube.

Очікувалося, що корпуси для бронемашин робитимуть з українського металу-стали марки 71, яка є базовою сталлю для БТР-4. Але завод у Лозовій не зміг виконати своїх зобов’язань і поставити готові корпуси на харківський завод, відправивши тільки 20 недороблених замість майже півсотні готових.

Харківське конструкторське бюро машинобудування в грудні 2018 року замовило 33 т фінської сталі марки Miilux Protection 500, яку раніше використовували для виготовлення бронемашин. Згодом Міноборони забракувало цей матеріал, оскільки він не відповідав українським вимогам.

Розслідувачі зазначають, що в інституті Патона різними способами зварили кілька зразків саме цієї сталі, перевірили шви на міцність і прийшли до висновку, що цей метал можна використовувати для корпусів БТРа, але тільки за умови, що вздовж всього шва додатково приварять підкладку з бронесталі. Це знову призвело до затягування робіт, оскільки завод вирішив ставити підкладки, а Міноборони каже, що це буде не той БТР, який він замовляв. Таким чином терміни поставки зірвали і Міноборони досі не отримало БТРи.

Зазначається, що підприємству за зрив контракту виставили штраф в сумі 82 млн грн. На харківському заводі із запланованих 48 машин змогли зібрати лише чверть. Це БТРи з корпусів, які виготовив Лозівський завод з українського металу.

Нагадаємо, у травні ДП «Житомирський бронетанковий завод» призупинило роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4, оскільки через застаріле законодавство Міністерство оборони України не приймало їх в експлуатацію.