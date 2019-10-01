БТР-4. Фото: uprom.info

https://racurs.ua/n127521-vsu-ne-poluchili-polsotni-bronetransporterov-iz-za-zakupki-nepodhodyaschey-stali-video.html

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Вооруженные силы Украины до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е.

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Задержка связана из-за того, что предприятие-производитель закупило неподходящую для бронетранспортеров сталь. Министерство обороны Украины заказало партию БТРов в 2016 году. Машины должно было изготовить Харьковское конструкторское бюро машиностроения, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром». Об этом говорится в программе «Наші гроші с Денисом Бігусом», видео которой опубликовано в YouTube.

Ожидалось, что корпуса для бронемашин будут делать из украинского металла-стали марки 71, которая является базовой сталью для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и готовы поставить корпуса на харьковский завод, отправив только 20 недоделанных вместо почти полусотни готовых.

Харьковское конструкторское бюро машиностроения в декабре 2018 года заказало 33 т финской стали марки Miilux Protection 500, которую раньше использовали для изготовления бронемашин. Впоследствии Минобороны забраковало этот материал, поскольку он не соответствовал украинским требованиям.

Расследователи отмечают, что в институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали, проверили швы на прочность и пришли к выводу, что этот металл можно использовать для корпусов БТР, но только при условии, что вдоль всего шва дополнительно приварят подложку из бронестали. Это снова привело к затягиванию работ, поскольку завод решил ставить подложки, а Минобороны говорит, что это будет не тот БТР, который он заказывал. Таким образом сроки поставки сорвали и Минобороны до сих пор не получило БТРы.

Отмечается, что предприятию за срыв контракта выставили штраф в сумме 82 млн грн. На харьковском заводе из запланированных 48 машин смогли собрать лишь четверть. Это БТРы из корпусов, которые изготовил Лозовской завод из украинского металла.

Напомним, в мае ГП «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимало их в эксплуатацию.