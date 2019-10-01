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Оксана Маркарова, фото: LIGA.net

Дело «ПриватБанка»: министра финансов допросили в ГБР

1 окт 2019, 13:18
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Министра финансов Украины Оксану Маркаровусегодня допросили в Государственном бюро расследований (ГБР).

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Допрос Маркаровой длился около часа, сообщают УНН.

Журналистам она сообщила, что находилась на допросе «в качестве свидетеля».

Подробнее об этом министр не рассказала, сославшись на тайну следствия, однако сообщила, что уголовное производство, в рамках которого ее допрашивали, касается «ПриватБанка».

Также Маркарова отметила, что повторно на допрос ее не вызывали.

Напомним, в первой половине сентября пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил журналистам, что его допрашивали в ГБР по делу о ренационализации «ПриватБанка».

В пресс-службе ГБР впоследствии заявили, что допрос касался одного из заседаний СНБО, во время которого Порошенко выразил мнение о неправосудности и незаконности решений Окружного админсуда Киева по делу об отмене национализации «ПриватБанка».


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