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Оксана Маркарова, фото: LIGA.net

Справа «ПриватБанку»: міністра фінансів допитали в ДБР

1 жов 2019, 13:18
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Міністра фінансів України Оксану Маркарову сьогодні допитали в Державному бюро розслідувань (ДБР).

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Допит Маркарової тривав близько години, повідомляють УНН.

Журналістам вона повідомила, що перебувала на допити «у якості свідка».

Детальніше про це міністр не розповіла, пославшись на таємницю слідства, однак повідомила, що кримінальне провадження, в межах якого її допитували, стосується «ПриватБанку».

Також Маркарова зазначила, що повторно на допит її не викликали.

Нагадаємо, в першій половині вересня п’ятий президент України Петро Порошенко повідомив журналістам, що його допитували в ДБР у справі щодо ренаціоналізації «ПриватБанку».

В прес-службі ДБР згодом заявили, що допит стосувався одного із засідань РНБО, під час якого Порошенко висловив думку про неправосудність і незаконність рішень Окружного адмінсуду Києва у справі про скасування націоналізації «ПриватБанку».


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