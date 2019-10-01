Погода в Україні: через сильний вітер в аеропорту Одеси затримують і скасовують рейси. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127519-cherez-negodu-v-aeroportu-odesy-zatrymuut-i-vidminyaut-reysy.html

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Негода в Україні внесла свої корективи в роботу аеропорту в Одесі. Тут два рейси були скасовані, а ще чотири літаки були змушені змінити місце посадки.

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В аеропорту «Одеса» через поривчастий південний вітер скасували два ранкові рейси з Києва. Крім того, три борти відправили в аеропорти Кишинева і Києва, повідомляють УНН з посиланням на прес-службу аеропорту.

Відомо, що до Києва розгорнули літак Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, рейсом з Риги. Також з проблемами зіткнулися рейси Стамбул-Одеса авіаперевізника Turkish Airlines, які пішли на посадку до столиці Молдови.

Станом на 11.30 на посадку в аеропорт «Бориспіль» до Києва пішов борт рейсом Шарм-ель-Шейх — Одеса.

На онлайн-табло аеропорту в Одесі як мінімум чотири рейси затримуються на невизначений час.

Напередодні синоптики попереджали про негоду в ряді регіонів України. Вони прогнозували на ранок сьогоднішнього дня пориви вітру 15−20 м/с. Також синоптики попереджали про грозу вночі 1 жовтня.​